В Киеве из-за непогоды упал рекламный щит: повреждены два автомобиля, есть пострадавший

В Киеве из-за непогоды упал рекламный щит: повреждены два автомобиля, есть пострадавший

Рекламный борд в Киеве упал из-за непогоды.

В Киеве перед Жулянским мостом во вторник, 29 июня, из-за сильного ливня упал рекламный щит. Он повредил два автомобиля.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, свергнутый рекламный щит повредил два автомобиля. Также сообщается об одном пострадавшем.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве во вторник, 29 июня, произошла непогода: в городе была гроза и шел град. Шквалы ветра достигали 15-20 м/с. Из-за этого в столице объявлен первый уровень опасности, желтый.

Также ранее во Львове произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды: в городе повредило крыши и подтопило улицы.

Новости Украины: накануне непогода наделала беды в нескольких регионах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку