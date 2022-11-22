В Киеве из-за непогоды сломано 120 деревьев: некоторые из них упали на автомобили, трамвайные пути и ЛЭП (фото)

Еще около 100 деревьев повреждены.

В Киеве в результате непогоды за два дня сломано 120 деревьев, еще 100 повреждено, часть из них упала на автомобили, трамвайные пути и линии электропередач.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Районные управления зеленых насаждений продолжают обследовать территории: парки, скверы, бульвары, проспекты. Больше всего поврежденных деревьев обнаружено на зеленых зонах Шевченковского района: 16 свергнутых и 48 поврежденных.

Как сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, по состоянию на сегодняшний день спасатели КАРС помогли убрать поваленные деревья на 18 локациях.

21 ноября:

в 17:51 выехали на улицу Бульварно-Кудрявскую, что в Шевченковском районе столицы, где с помощью спецтехники убрали дерево, упавшее на пешеходную зону;

в 18:18 на улице Захаровской, что в Подольском районе, спасатели приступили к работе по уборке упавшего на автомобиль дерева;

в 18:26 состоялся выезд на улицу Голосеевскую, что в Голосеевском районе, где также освободили автомобиль от поваленного дерева;

в 18:56 выехали на улицу Нижнеюрковскую в Подольском районе, где с помощью спецтехники убрали поваленное дерево, заблокировавшее проезжую часть дороги;

в 19:23 также на улице Нижнеюрковской, что в Подольском районе, спасатели убрали поваленное дерево, упавшее на линию электропередачи;

в 19:52 на перекрестке улиц Митрофана Довнар-Запольского и Дегтяревской, что в Шевченковском районе города, убрали дерево, упавшее на трамвайные пути;

в 19:58 состоялся выезд на улицу Шолом Алейхема в Деснянском районе, где с помощью спецоборудования убрали дерево из автомобиля;

в 20:38 выехали на улицу Сечевых Стрельцов, что в Шевченковском районе города, где также освободили автомобили от поваленного дерева;

в 20:53 на улице Бакинской, что также в Шевченковском районе, где требовалась помощь в освобождении автомобиля от поваленного дерева;

в 21:32 состоялся выезд на улицу Юлии Здановской (бывшая Ломоносова) в Голосеевском районе столицы, где убрали сваленное дерево с проезжей части дороги;

в 23:59 выехали на улицу Павла Вирского, что в Шевченковском районе, где с помощью спецтехники убрали дерево, упавшее автомобиль.

22 ноября:

в 02:25 на улице Елены Телиги, также в Шевченковском районе столицы, спасатели убрали поваленное дерево на проезжей части улицы, что мешало коммунальным службам выполнять работы по расчистке дорог;

в 05:38 состоялся выезд на улицу Полковника Потехина, что в Голосеевском районе, где также была освобождена машина от поваленного дерева;

в 07:03 на улице Владимирской, что в Шевченковском районе города, спасатели начали и убрали сваленное дерево с проезжей части дороги;

в 09:28 спасатели снова выехали на улицу Бакинскую, в Шевченковском районе, для уборки сваленного дерева с автомобиля;

в 09:52 выехали на улицу Салютную, что в Шевченковском районе, также для уборки сваленного дерева с автомобиля;

в 10:47 на бульваре Павла Вирского, что в Шевченковском районе, спасатели с помощью автокрана выполняют работы по уборке упавшего на кабельные линии дерева;

в 12:10 выехали на улицу Романа Ратушного в Соломенском районе города и начали работы по уборке аварийного дерева.

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Спасатели призывают жителей быть осмотрительными, а водителей просят не парковать авто в неположенных местах, а также под деревьями.

В случае падения деревьев или веток, травмирование людей следует информировать о экстренных службах: 101 или 103. Телефон КАРС "Киевская служба спасения": 044-430-37-13.

Напомним, в Киеве 22 ноября объявлен первый уровень опасности.

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