В Киеве из-за мероприятий ко Дню Государственного Флага будет ограничено движение: карта перекрытия улиц

Ряд улиц в центре столицы перекроют полностью.

В понедельник, 23 августа, Украина празднует День Государственного Флага. В связи с этим в Киеве запланированы перекрытия движения транспорта.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Так, 23 августа полное ограничение движения с 06:00 и до окончания мероприятий будет действовать на улицах:

Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка);

Шелковичной (от Михаила Грушевского до Институтской);

Владимирской (от перекрестка с Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко);

Рыльском переулке (от перекрестка со Стрелецкой до Владимирской);

Ярославовом Валу (от Ивана Франко до Владимирской);

Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);

Николая Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала);

Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Леонтовича).

С 22:00 и до окончания на улицах:

Институтской;

Ольгинской;

Станиславского;

Городецкого;

Заньковецкой;

площади Ивана Франко и въездах из близлежащих улиц.

Патрульная полиция Киева

Также движение будет ограничено на: Набережном шоссе (от моста Метро до Днепровского спуска), Аллее Героев Крут, Днепровском спуске; улицы Институтской (от Садовой до Крепостного переулка), Михаила Грушевского (от Европейской площади до Садовой), Крепостном переулке, Ивана Мазепы (до Лаврской), Лаврской, Старонаводницкой, Крещатике (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади), Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Крещатика), Майдане Независимости (от Крещатика до Костельной), улице Михайловской, Большой Житомирской (от Михайловской до Олеся Гончара), Садовой.

Полное ограничение движения на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въездах из близлежащих улиц уже действует.

На улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади) и улице Липской (от Михаила Грушевского до Институтской) движение ограничено до 22:00 24 августа.

Напомним, что 24 августа Украина будет праздновать День Независимости. По случаю праздника в Киеве также запланированы ряд мероприятий и торжеств.

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