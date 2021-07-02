В Киеве из-за матча "Украина-Англия" работу метро продлят на час

В Киеве из-за матча "Украина-Англия" работу метро продлят на час

После окончания игры возможны ограничения на вход на некоторых станциях метро.

В Киеве в ночь на воскресенье 4 июля на час продолжат работу метро. Это сделают из-за трансляции матча Чемпионата Европы "Украина-Англия".

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Также в метро сообщили, что после окончания матча на некоторых станциях возможно будут вводить ограничения, чтобы избежать скопления людей.

"После окончания игры возможны ограничения (закрытия) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", — сообщили в метрополитене.

Напомним, стало известно, когда в Киеве выйдут из обращения бумажные билеты для проезда в общественном транспорте.

Также в Киеве 4 июля полдня не будет работать станция метро "Дворец Спорта".

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