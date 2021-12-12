В Киеве из-за футбольного матча закроют три станции метро: график работы

Пассажирам следует обратить внимание на график работы станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".
В Киеве 12 декабря могут ограничить вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча "Динамо – Заря".
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"В воскресенье, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо – Заря" (начало игры в 17:00) возможны изменения в работе столичного метрополитена", — говорится в сообщении.
На входе перед началом футбольного матча планируют закрыть станцию "Олимпийская". После завершения игры закроют станции:
- "Олимпийская",
- Дворец спорта,
- "Площадь Льва Толстого".
Ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, что в Киеве пьяный 20-летний водитель на BMW удирал от патрульных.
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