В Киеве из-за футбольного матча закроют три станции метро: график работы

В Киеве из-за футбольного матча закроют три станции метро: график работы

Пассажирам следует обратить внимание на график работы станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

В Киеве 12 декабря могут ограничить вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча "Динамо – Заря".

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"В воскресенье, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо – Заря" (начало игры в 17:00) возможны изменения в работе столичного метрополитена", — говорится в сообщении.

На входе перед началом футбольного матча планируют закрыть станцию "Олимпийская". После завершения игры закроют станции:

"Олимпийская",

Дворец спорта,

"Площадь Льва Толстого".

Ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, что в Киеве пьяный 20-летний водитель на BMW удирал от патрульных.

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