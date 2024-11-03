В Киеве из-за атаки "Шахедов" поврежден корпус КНУ имени Шевченко: детали

Информации о потерпевших нет.

В Киеве ночью против 3 ноября во время атаки российских беспилотников было повреждено общежитие корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщили на странице Учебно-научного института международных отношений КНУ.

"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения", — говорится в сообщении.

Речь идет о корпусе, где расположены Учебно-научный институт международных отношений и Учебно-научный институт журналистики. Отмечается, что в институте выбиты окна и двери, а также повреждены соседние объекты – магазины и бывший мотозавод.

Студентов института на этой неделе, с 4 по 9 ноября, переводят на дистанционное обучение.

Фото последствий

В Киеве повреждены корпус и общежитие КНУ. Фото: Учебно-научный институт международных отношений.

В Киеве повреждены корпус и общежитие КНУ. Фото: Учебно-научный институт международных отношений.

В Киеве повреждены корпус и общежитие КНУ. Фото: Учебно-научный институт международных отношений.

В Киеве повреждены корпус и общежитие КНУ. Фото: Учебно-научный институт международных отношений.

Как сообщалось, ночью 3 ноября Россия приготовила по Киеву "Шахедами". В результате атаки дронов обломки упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.

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