В Киеве из-за антисанитарии из семьи изъяли троих голодных детей: обнародовано фото

Мальчика и двух девочек доставили в медицинское учреждение, где их осмотрят врачи, а социальные работники в свою очередь примут решение о их дальнейшем пребывании.

В Киеве на Троещине полиция обнаружила семью, где родители не уделяют должного внимания своим детям.

Об этом сообщила инспектор сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Анастасия Майстренко. По ее словам, полицейские провели с киевлянкой профилактическую беседу, в ходе которой ей объяснили, что она должна исправить условия проживания, а представители комиссии приняли решение об изъятии троих детей – 2011, 2017 и 2022 годов рождения.

"Мы пообщались с соседями и жителями многоэтажки на улице Драйзера, которые подтвердили, что 35-летняя мать не занимается их воспитанием. В квартире мы увидели грязь, разбросанные детские вещи и отсутствие пищи. Мальчика и двух девочек доставили в медицинское учреждение, где их осмотрят врачи, а социальные работники в свою очередь примут решение по их дальнейшему пребыванию", — рассказала Майстренко.

В результате правоохранители составили на женщину протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Полиция просит не оставаться равнодушными и немедленно уведомлять спецлинию 102 для оперативного реагирования на возможные факты оставления детей в опасности или очевидные случаи невыполнения родительских обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, 23 января учебу в школах и лицеях Броваров временно прекратили: поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников.

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