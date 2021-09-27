В Киеве из щебня создали фигуры украинских казаков: стал известен автор шедевра (фото)

В Киеве из щебня создали фигуры украинских казаков: стал известен автор шедевра (фото)

Автором композиции оказался обычный мастер по укладке тротуарной плитки.

В Киеве на Оболони на куче щебня прохожие заметили фигуры украинских казаков.

Фигуры, похожие на Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко и Ивана Сирко, появились в ночь на 21 сентября на улице Маршала Малиновского.

Вскоре нашелся автор композиции из щебня по имени Руслан.

Об этом сообщили "Дарницкие вести".

"Нашелся автор шедевра из щебня, который недавно заметили на ул. Малиновского. Им оказался обычный мастер по укладке тротуарной плитки. Знакомьтесь, Руслан. Талант пропадает", — говорится в подписи под фото.

Напомним, в Киеве здание спасателей украсили самым стенописью, нарисованным девушками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку