В Киеве из-под завалов разрушенного дома спасли кота Филю: трогательное видео

Кота по имени Филя спасатели достали из под-завалов.

В Киеве из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российской атаки дроном-камикадзе, спасли кота Филю.

Трогательное фото 17 октября опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.

"Кота спасли только что из-под завалов дома в Шевченковском районе", – написал он.

Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко также показал видео спасательной операции.

"Вот лучшая иллюстрация украинцев — спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите с каким усердием ему оказывается помощь!" — написал он.

Фото: facebook/Віталій Кличко

Фото: Вартові.Еспресо

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