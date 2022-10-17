В Киеве из-под завалов разрушенного дома спасли кота Филю: трогательное видео

Кота по имени Филя спасатели достали из под-завалов.
В Киеве из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российской атаки дроном-камикадзе, спасли кота Филю.
Трогательное фото 17 октября опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.
"Кота спасли только что из-под завалов дома в Шевченковском районе", – написал он.
Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко также показал видео спасательной операции.
"Вот лучшая иллюстрация украинцев — спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите с каким усердием ему оказывается помощь!" — написал он.
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