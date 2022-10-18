В Киеве из-под завалов дома достали тело еще одной погибшей женщины

В результате атаки РФ погибли пять человек.

Из-под завалов жилого дома в центре Киева через сутки после российской атаки дроном-камикадзе нашли тело еще одной погибшей женщины.

Об этом 18 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Пожилая женщина стала пятой жертвой вчерашней атаки РФ на столицу.

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"Поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Разбирают завалы и вывозят строительный мусор", — отметил Кличко.

Напомним, россияне дроном-камикадзе убили молодых супругов в Киеве. В начале года погибшим мужчине и женщине исполнилось по 34 года. Пара ждала ребенка. Девушка была на 6 месяце беременности.

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