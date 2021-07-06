В Киеве из-под стражи сбежал опасный педофил, его разыскивают: фото и подробности

В Киеве из-под стражи сбежал опасный педофил, его разыскивают: фото и подробности

Злоумышленник сбежал из-под стражи 6 июля.

В Киеве разыскивают 35-летнего мужчину, который совершил тяжкое преступление.

Об этом сообщили в Нацполиции г. Киева.

Известно, что злоумышленник сбежал из-под стражи во вторник, 6 июля. Его зовут Замятин Евгений Владимирович. На вид мужчине 35 лет.

"Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки. Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован личный состав столичной полиции", — сообщили правоохранители.

В сообществе "Киев оперативный" добавили, что разыскиваемый является педофилом. Также он уроженец АР Крым и не имеет постоянного места жительства.

Если вам известно о местонахождении беглеца, дзвоните по номерам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на 102.

Напомним, в Киеве полиция охраны из-за 500 гривен напала на иностранца.

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