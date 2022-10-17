В Киеве из-под руин жилого дома извлекли тело четвертого погибшего

Среди погибших была молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка, женщина была на шестом месяце беременности.
В Киеве из-под руин жилого дома по улице Жилянской вытащили тело четвертого погибшего.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
Ранее во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, вытащили тела троих погибших мирных жителей.
Среди них — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.
Напомним, в понедельник утром, 17 октября, российские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева.
Чрезвычайникам удалось спасти 19 человек.
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