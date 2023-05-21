В Киеве 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб: детали трагедии

5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.
В воскресенье, 21 мая, в Днепровском районе столицы из окна многоэтажки выпал 5-летний мальчик.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Сегодня, 21 мая, около 16.00 в полицию Киева поступила информация о падении ребенка из окна многоэтажки в Днепровском районе столицы. На место прибыли все профильные службы", – говорится в сообщении.
В результате падения ребенок погиб. Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии.
Ранее сообщалось, что в Одессе полицейский требовал деньги у мамы, чей ребенок выпал из окна и погиб.
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