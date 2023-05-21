Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб: детали трагедии

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1033
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб: детали трагедии

Полицейские устанавливают все происшествия трагедии. / Фото: Полиция Киева / Facebook

5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.

В воскресенье, 21 мая, в Днепровском районе столицы из окна многоэтажки выпал 5-летний мальчик.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня, 21 мая, около 16.00 в полицию Киева поступила информация о падении ребенка из окна многоэтажки в Днепровском районе столицы. На место прибыли все профильные службы", – говорится в сообщении.

В результате падения ребенок погиб. Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Одессе полицейский требовал деньги у мамы, чей ребенок выпал из окна и погиб.

Читайте материалы по теме:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1033
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация