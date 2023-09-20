В Киеве из окна больницы выпал 4-летний ребенок – подробности

Правоохранители начали расследование по факту травмирования четырехлетнего ребенка в результате падения из окна больницы.

В Киеве 19 сентября около 18:30 четырехлетний ребенок получил тяжелые травмы в результате падения из окна на территории детского медицинского учреждения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установило следствие, 4-летний мальчик находился в инфекционно-диагностическом отделении на четвертом этаже больницы. Оставшись в палате без присмотра отца, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа.

В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту травмирования малолетнего ребенка на территории детской больницы. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 137 УК Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

Напомним, в Киеве ссора между отцом и сыном закончилась поножовщиной.

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