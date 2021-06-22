Медики лишь констатировали смерть.

В Киеве из окна 20 этажа выпала девушка.

Трагический случай произошел 22 июня в Подольском районе столицы на улице Сергея Данченко.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"По словам очевидцев, девушке было около 25 лет, выпала с 20 этажа. Медики лишь констатировали смерть. На место едет следственно-оперативная группа и криминалисты. Они установят причины трагического события", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и погибла. В квартире на момент трагедии находились мать, дедушка и бабушка.

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