В Киеве из IT-компании уволили блогера, которая назвала украинский "мерзким языком"

В IT-компании заявили, что не поддерживают позицию Анастасии относительно украинского языка.

Блогера из Киева Анастасия опозорилась, заявив, что украинский язык звучит "противно". В IT-компании, где девушка находилась на испытательном сроке, уже сообщили, что Анастасия у них больше не будет.

Об этом сообщает 24 канал.

В IT-компании заявили, что не поддерживают позицию Анастасии относительно украинского языка. Там отметили: компания является активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества.

Пресс-служба сообщила, что коллеги и руководители девушки никогда не замечали у Анастасии признаков украинофобии. У горе-блогера заканчивается испытательный срок. За это время результаты работы девушки оценили как неудовлетворительные.

"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений", — говорится в сообщении.

24 канал

Напомним, сотрудница одной из киевских IT-компаний Анастасия Польских попала в скандал, заявив, что она "не переваривает украинского языка, потому что он звучит мерзко". Так, сотрудница киевской ИТ-компании и блогер в Сети раскритиковала закон об украинском языке. Она спросила у своих подписчиков в Instagram о том, "как жить, если не перевариваешь украинский".

Впоследствии Анастасия заявила, что она "платит налоги" и имеет право не любить украинский язык. После скандала девушка удалила свои сообщения, однако в комментариях объяснила это тем, что ее об этом попросил парень.

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