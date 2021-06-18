В Киеве из 14 пляжей грязно только на двух (видео)

В Госпродпотребслужбе провели анализ воды в столичных водоемах.

В Киеве стало жарко, поэтому киевляне отправились спасаться на пляжи.

В Госпродпотребслужбе, где уже провели анализ воды в столичных водоемах, говорят, что среди 14 пляжей столицы грязно только на двух.

Об этом сообщает " ТСН. Утро ".

"Отклонение только по пляжу "Радуга", по санитарно-химическим показателям, и на пляже" Галерная ", также по химическим показателям. Это указывает, что фактически на 12 пляжах Киева можно безопасно отдыхать", — говорит начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан .

В сюжете отмечается, что ближайшие три дня в большинстве областей Украины будет сухая и солнечная погода.

В Центре и на севере до +30°C. На Востоке — до 24°C тепла. А вот западные регионы может накрыть непогода, там прогнозируют грозы, ливни и град. Но продлится это недолго. Уже с понедельника горячо будет по всей стране.

Напомним, в КГГА рассказали, почему река Лыбидь в Киеве стала ядовито-желтой.

Новости Украины: ближайшие три дня в большинстве областей будет сухая и солнечная погода

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