В Киеве историческая памятка под угрозой уничтожения: Минкульт отреагировал

Демонтаж этого памятника – это нарушение Закона Украины об охране культурного наследия.

Министерство культуры и информационной политики призывает остановить незаконные действия против исторического памятника на улице Рейтарской, 37 в Киеве.

Об этом идет речь на сайте Минкульта.

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В. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что демонтаж этого памятника — это нарушение Закона Украины об охране культурного наследия и статьи 37-2, которая требует обязательный учет рекомендаций Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО перед проведением работ.

"Очевидно, что прямо сейчас незаконные работы сознательно проводятся с целью уничтожения материальной структуры исторической усадьбы Киева", — подчеркнул он.

Карандеев подчеркнул, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не одобрял проведение таких работ, поскольку застройщик не провел информирование Комитета и не получил никаких рекомендаций.

Напомним, памятники Щорсу и Пушкину лишат охранного статуса, тогда их можно будет демонтировать.

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