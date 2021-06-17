В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах и на станции метро "Крещатик"

Сейчас станция "Крещатик" и пересадка не работают, а работа вокзалов ограничена.

В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах и на станции метро Крещатик.

Сейчас станция "Крещатик" и пересадка не работают, сообщает КГГА.

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", — сообщили в КГГА.

Кроме того, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о якобы его заминировании.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к неудобствам", — говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Напомним, в Киеве 37-летний мужчина "заминировал" Северный мост. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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