В Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах

В Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах

Сейчас Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.

В Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Временно была ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", — говорится в сообщении.

Сейчас Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.

Напомним, 17 июня Киевом прокатилась волна "заминирований". Сначала взрывчатку искали на Центральном и Южном вокзалах и на станции метро "Крещатик" — сейчас они уже работают в обычном режиме. Однако позже поступило сообщение о заминировании станции "Золотые ворота" — после проверки она и узел пересадки также уже открыли на вход и выход

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