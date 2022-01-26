В Киеве ищут хозяев маленького добермана, сбитого машиной: фото

Собака находится в центре Героев Сталинграда, 26А. Животное в критическом состоянии.

В Киеве ищут хозяев маленького добермана, сбитого машиной.

Собака находится в центре Героев Сталинграда, 26А. Животное в критическом состоянии.

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Об этом говорится в группе "Зверополис" в Facebook.

"В понедельник, 24 января, примерно в 21:00, в наш центр на Героев Сталинграда, 26А, попал маленький доберман. Малышу около 5-7 месяцев, есть чип, но, к сожалению, не зарегистрирован. Малыш потерялся и, ища владельцев, выбежал на проезжую часть. Он бежал по дороге рядом с "Сильпо" (проспект Героев Сталинграда, 49). Там его ждало следующее несчастье — его сбила машина (возможно, даже не одна)", — говорится в сообщении.

Волонтеры разыскивают владельцев животного – малыш находится в критическом состоянии.

Напомним, пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют. Новые владельцы вернули Джека в приют, поскольку он стал проявлять агрессию. А у них дома еще живет маленькая собачка, на которую Джек бросался. Пока собаку не будут искать новых хозяев, собака сейчас в приюте занимается с кинологом.

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