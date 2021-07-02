В Киеве исчезли кондукторы: как будет работать транспорт

В Киеве исчезли кондукторы: как будет работать транспорт

Часть кондукторов станет контроллерами и будут проверять оплату проезда в городском транспорте.

В Киеве уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Такое нововведение действует с 1 июля.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Часть кондукторов станет контроллерами и будет проверять оплату проезда в городском транспорте.

"Должность кондуктора официально отменена с сегодняшнего дня. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу, переведены на смежные профессии. И именно ими усилен штат контролеров, проверяющих оплату проезда в городском транспорте", — рассказали в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

На предприятии отметили, что штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходили по возрасту.

"Киевпастранс" призывает пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах. А штраф, кстати, составляет 160 гривен.

Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить с помощью электронного билета или заранее приобрести бумажные билеты.

Напомним, в Киеве подорожает метро. В метрополитене говорят, что стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.

Источники в Киевсовете отмечают, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы может увеличиться до 12-15 гривен.

Столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.

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