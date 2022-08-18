В Киеве иностранец стрелял в автомобиль киевлянина, когда тот перестроился в другую полосу, чтобы быстрее проехать блокпост

В результате чего между двумя мужчинами возник словесный конфликт, а дальше водитель автомобиля Toyota Land Cruiser достал пистолет, выстрелил в автомобиль оппонента и скрылся.

В Киеве следователи Оболонского управления полиции сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему в авто киевлянина.

Водитель пытался перестроиться в единую полосу для проезда одного из столичных блокпостов, а водитель другого авто его не пропустил. Между мужчинами возник конфликт, а в потом один из них произвел несколько выстрелов по автомобилю оппонента.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о том, что в его автомобиль марки Range Rover возле одного из блокпостов неизвестный на авто Toyota Land Cruiser произвел несколько выстрелов и уехал. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Сергей Бондарь, полицейские установили все обстоятельства происшествия и задокументировали преступление.

"Мы выяснили, что приближаясь к одному из блокпостов, расположенному в направлении выезда из Киева, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser пытался перестроиться в правую полосу для более быстрого проезда, а водитель авто Range Rover его не пропустил. В результате чего между двумя мужчинами возник словесный конфликт, а дальше водитель автомобиля Toyota Land Cruiser достал пистолет, выстрелил в автомобиль оппонента и скрылся", — Бондарь.

Правоохранители задержали ранее не судимого иностранца, 1965 года, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования.

Следователи по процессуальному согласованию с Оболонской окружной прокуратурой сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении полицейскому и двум его сообщникам за незаконное завладение автомобилем и продажу информации с государственных баз.

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