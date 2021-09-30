Злоумышленник с угрозой применения насилия и убийства требовал у потерпевшего 5000 долларов США.
В Киеве иностранец "поставил на счетчик" местного жителя и требовал возвращения вымышленного долга.
Злоумышленник с угрозой применения насилия и убийства требовал у потерпевшего 5тысяч долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Злоумышленник определил график передачи денежных средств частями и за нарушение его сроков увеличивал сумму вымышленной задолженности по своему усмотрению.
Иностранца задержали с поличным во время получения им очередного платежа от пострадавшего.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Также установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконное завладение транспортным средством, вымогательство, мошенничество, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Напомним, разоблачена группа псевдополицейских, которые занимались разбоями и вымогательством на территории Киева.