В Киеве иностранец обокрал девушку за ее же столиком в кафе: фото

В Киеве иностранец обокрал девушку за ее же столиком в кафе: фото

Воспользовавшись тем, что посетительница кафе отвлеклась, злоумышленник украл ее смартфон.

В Киеве иностранец обокрал девушку за ее же столиком в кафе.

Воспользовавшись тем, что посетительница кафе отвлеклась, злоумышленник украл ее смартфон. Однако скрыться с похищенным ему помешали сотрудники полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"При отработке территории Печерского района работники оперативно-розыскного отдела столичного главка задержали мужчину, который похитил мобильный телефон у посетительницы кафе на улице Большая Васильковская. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление", — говорится в сообщении полиции.

Как выяснилось, мужчина зашел в кафе, и воспользовавшись невнимательностью одной из посетительниц, утащил со столика мобильный телефон. Фигурант был задержан в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее несудимый иностранец, 1987 года.

Полиция Киева / Facebook

Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении в совершении этого преступления. Теперь ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, под Киевом задержаны серийные воров, которые проникали в магазины. Выяснилось, что 52-летний житель Ржищева предложил 17-летнему односельчанину подзаработать путем краж.

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