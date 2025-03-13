В Киеве иностранец избил инспектора по парковке: появились фото и видео

В Киеве иностранец избил инспектора по парковке. Событие произошло в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева.

В среду, 12 марта, на спецлинию 102 поступило сообщение от инспектора по парковке о том, что на него напал водитель легкового автомобиля Skoda Fabia. Заявитель рассказал, что нарушитель припарковал транспортное средство на улице Шолуденко перед нерегулируемым пешеходным переходом, создавая угрозу для граждан, которым из-за этого была ограничена видимость дороги.

"Инспектор составил в отношении водителя сообщение о привлечении к административной ответственности, а когда это увидел находившийся в автомобиле нарушитель, он напал на него и нанес удар по лицу. После совершенного злоумышленник скрылся", – сообщили в полиции.

В Киеве водитель-иностранец избил инспектора по парковке / Фото: Полиция Киева / Facebook

Оперативные сотрудники вместе с аналитиками криминального анализа управления полиции установили личность подозреваемого – им оказался 40-летний иностранец, которого патрульные полицейские разыскали в Святошинском районе столицы.

В Киеве водитель-иностранец избил инспектора по парковке / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг. За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве водитель-иностранец избил инспектора по парковке

Напомним, похожее событие произошло на днях в Голосеевском районе Киева. Водитель автомобиля Mercedes-Benz избил инспекторку по парковке, выписавшую ему штраф за отсутствие оплаты.

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