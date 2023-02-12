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В Киеве и трех областях в начале недели не будут выключать свет: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве и трех областях в начале недели не будут выключать свет: что известно

Фото: УНИАН

В то же время, при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

"Укрэнерго" не предоставляло ограничения потребления электроэнергии на понедельник, что позволяет 13 февраля не выключать свет в Киеве и трех областях Украины.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", — отметили в ДТЭК.

В то же время, отмечается в сообщении, при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Напомним, Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России.

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Дата публикации
Просмотры
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