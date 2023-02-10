В Киеве и трех областях снова вернулись к графикам отключения электроэнергии

В регионах были аварийные отключения.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях после ракетных атак врага снова действуют графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", — отмечают в компании.

Узнать график отключений по адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:

Ракетная атака 10 февраля

После ракетных ударов 10 февраля российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины. Были применены аварийные отключения света.

В результате массированной ракетной атаки кафиров повреждение энергетических объектов произошло в шести областях. Однако в целом благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины.

Самая сложная ситуация сейчас на Харьковщине. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме значителен.

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