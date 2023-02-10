В Киеве и трех областях снова вернулись к графикам отключения электроэнергии

В регионах были аварийные отключения.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях после ракетных атак врага снова действуют графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", — отмечают в компании.
Узнать график отключений по адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:
Ракетная атака 10 февраля
После ракетных ударов 10 февраля российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины. Были применены аварийные отключения света.
В результате массированной ракетной атаки кафиров повреждение энергетических объектов произошло в шести областях. Однако в целом благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины.
Самая сложная ситуация сейчас на Харьковщине. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме значителен.
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