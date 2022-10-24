В Киеве и семи областях сегодня будут отключать свет — Укрэнерго

В Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях в понедельник, 24 октября, будут временно отключать свет.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Наибольший объем ограничения потребления электроэнергии будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Отключения начались с 9:24 утра.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", — объяснили в энергетической компании.

Украинцы просят держать телефоны заряженными и передавать информацию об отключении.

Найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей, можно на сайте Министерства энергетики.

Украинцев призывают минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00. Экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений.

"Соревнования" городов: как украинцы приспосабливаются к отключениям и экономии света

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