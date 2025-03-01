Враг снова атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 1 марта 2025 года Киев оказался под угрозой атаки российскими ударными дронами.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская городская военная администрация.
"Просим киевлян соблюдать меры безопасности: направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги", – говорится в сообщении.
Из-за атаки дронов в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.
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