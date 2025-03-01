В ночь на 1 марта 2025 года Киев оказался под угрозой атаки российскими ударными дронами.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская городская военная администрация.

"Просим киевлян соблюдать меры безопасности: направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги", – говорится в сообщении.

Из-за атаки дронов в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.

Читайте также: