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В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога

Россия ночью запустила беспилотников по Киеву

Враг снова атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 1 марта 2025 года Киев оказался под угрозой атаки российскими ударными дронами.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская городская военная администрация.

"Просим киевлян соблюдать меры безопасности: направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги", – говорится в сообщении.

Из-за атаки дронов в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.

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