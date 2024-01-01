В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

В Воздушных силах предупредили о движении "шахедов" в Киев с юго-восточного направления.

В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили о движении "шахедов" в Киев с юго-восточного направления.

Кроме того, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения!

В Киеве это уже третья воздушная тревога в день.

1 января_третья воздушная тревога за день / Фото: alerts.in.ua

Ранее сообщалось, что РФ ударила по Киеву черными дронами. Таким образом, враг пытается усложнить работу украинского ПВО.