В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога: что известно

В Воздушных силах предупредили о движении "шахедов" в Киев с юго-восточного направления.
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили о движении "шахедов" в Киев с юго-восточного направления.
Кроме того, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения!
В Киеве это уже третья воздушная тревога в день.
Ранее сообщалось, что РФ ударила по Киеву черными дронами. Таким образом, враг пытается усложнить работу украинского ПВО.
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