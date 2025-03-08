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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

В некоторых регионах Украины раздается воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Власти призывают находиться в безопасных местах.

В Киеве вечером 8 марта зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Луганской, Киевской областях, а также в АР Крым.

По информации Воздушных Сил Украины:

  • "Шахеды" на Херсонщине на границе с Николаевской курсом на северо-западное направление.
  • "Шахеды" в Запорожье группа курсом на восток и в районе областного центра.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западном.
  • "Шахеды" в центре Харьковщины курсом юго-западным.
  • "Шахеды" на севере Сумщины курсом юго-западным, на Черниговщину.
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.
Карта воздушных тревог на 8 марта / © Фото из открытых источников
Карта воздушных тревог на 8 марта / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в результате российского обстрела Доброполья в Донецкой области количество погибших возросло до 11 человек, еще 47 получили ранения.

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