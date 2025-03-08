В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве вечером 8 марта зафиксирована угроза применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщили в КГГА.
Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Луганской, Киевской областях, а также в АР Крым.
По информации Воздушных Сил Украины:
- "Шахеды" на Херсонщине на границе с Николаевской курсом на северо-западное направление.
- "Шахеды" в Запорожье группа курсом на восток и в районе областного центра.
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западном.
- "Шахеды" в центре Харьковщины курсом юго-западным.
- "Шахеды" на севере Сумщины курсом юго-западным, на Черниговщину.
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.
Напомним, в результате российского обстрела Доброполья в Донецкой области количество погибших возросло до 11 человек, еще 47 получили ранения.
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