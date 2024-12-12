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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Обстрел шахедами / Фото: ТСН.ua

В Украину залетают вражеские беспилотники.

В Киеве и ряде областей в четверг, 12 декабря, в 19:58 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

  • "Внимание! г. Киев! Находитесь в укрытиях! Несколько вражеских ударных БпЛА в вашем направлении с востока!
  • Житомирская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного направления!
  • Внимание! г. Черкассы! Вражеский ударный БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
  • Внимание! г. Кременчуг (Полтавщина)! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-запада!
  • Внимание! г. Харьков! Находитесь в укрытиях! Над вами вражеский ударный БпЛА и еще один в вашем направлении с юго-востока!
  • Внимание! г. Днепр! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-востока!", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что воздушных тревог в Киеве не было уже три дня.

Напомним, боец "Азова" откровенно рассказал об усталости военных.

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