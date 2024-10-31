В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В Воздушных силах сообщили об атаке вражеских беспилотников.
В Киеве, а затем в других городах и областях Украины в четверг, 31 октября, по состоянию на 20:16 объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА западнее Чернигова, курс западный.
- БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
- БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА курсом на Днепр с севера.
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.
- БПЛА западнее Харькова, курс южный.
"Кроме того, наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", — говорится в сообщении Командования Воздушных сил.
Напомним, вечером, 31 октября, во время воздушной тревоги, в Полтавской области раздались взрывы.
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