В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

В Воздушных силах сообщили об атаке вражеских беспилотников.

В Киеве, а затем в других городах и областях Украины в четверг, 31 октября, по состоянию на 20:16 объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.

Движение ударных БпЛА:

БПЛА западнее Чернигова, курс западный.

БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.

БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА курсом на Днепр с севера.

БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.

БПЛА западнее Харькова, курс южный.

Карта тревог по состоянию на 31 октября / Фото: скриншот с видео

"Кроме того, наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", — говорится в сообщении Командования Воздушных сил.

Напомним, вечером, 31 октября, во время воздушной тревоги, в Полтавской области раздались взрывы.

Читайте также: