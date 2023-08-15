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В Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Воздушная тревога охватила Украину

Ракетная опасность распространяется по Украине.

Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях к отбою!", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

"Внимание! Центральные области – ракетная опасность!", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Предположительно две группы крылатых ракет в направлении территории Украины. Предварительная информация о пересечении границы - имитация скоростных целей враждебными средствами", - отметили позже украинские военные.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.

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Дата публикации
Просмотры
3013
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