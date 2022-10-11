В Киеве и области вводят почасовое отключение электроэнергии

Для балансировки энергосистемы в Киеве и области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

"По причине повреждения объектов энергетической инфраструктуры сформировался определенный дефицит энергомощности. Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК "Укрэнерго" ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали значительная часть промышленных и бытовых клиентов Киева", - говорится в сообщении.

Так, с 11 октября ДТЭК на ежедневной основе будет заранее сообщать на сайте о плановых отключениях электроэнергии с адресами и временем.

Сейчас известно, что по графику электроэнергию будут отключать с 6:00 по 10:00 утром, с 14:00 по 18:00 днем и с 22:00 по 02:00 вечером.

"Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать нескольких часов. Компания делает все необходимое, чтобы эти графики были максимально комфортными для потребителей", — добавляют в ДТЭК.

Компания также призвала потребителей не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. А в случае необходимости включать их в ночные часы, когда потребление значительно снизится.

Массированный обстрел Украины и повреждение критической инфраструктуры

В понедельник, 10 октября, Россия атаковала Киев и другие крупные города Украины ракетами. В результате ударов повреждения получила критическая инфраструктура во многих крупных городах.

Так, во Львове на вечер 10 октября около 90% города было без электроснабжения. Пока известно, что электроэнергия в городе восстановлена на 99%.

В Киеве в результате "прилетов" также повреждены объекты критической инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

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