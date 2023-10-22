В Киеве и области воздушная тревога: работает ПВО

Поздно вечером в воскресенье, 22 октября, в столице Украины и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за зафиксированных вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Власти призывают граждан находиться в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

Местные паблики сообщают, что звуки взрывов, свидетельствующих о работе средств противовоздушной обороны, слышали жители Вышегорода и Троещины.

Напомним, недавно глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко подчеркнул, что Россия лишь временно оставила Киев в покое. Столица была, есть и будет одной из приоритетных целей агрессора. Поэтому следует быть готовыми к любым сценариям. В частности, вероятны новые удары по энергетическому сектору города.

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