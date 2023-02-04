В Киеве и области в первой половине дня 5 февраля не планируется отключение электроэнергии — ДТЭК

Лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00.

В воскресенье, 5 февраля, в столице Украины, а также в Киевской и Днепропетровской областях не запланированы ограничения электроснабжения в первой половине дня.

Об этом сообщили в энергоснабжающей компании ДТЭК.

По указанию "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00:

в Киеве – 1233 МВт;

– 1233 МВт; в Киевской области — 882 МВт;

— 882 МВт; в Днепропетровской области -1494 Мвт.

"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины, в области продолжаются экстренные отключения света", - добавили в компании.

Напомним, после второй масштабной аварии на подстанции вся Одесса и часть Одесского района в субботу, 4 февраля, были временно обесточены. Критическую инфраструктуру города уже удалось подключить к энергоснабжению.

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