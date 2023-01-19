В Киеве и области улучшилась ситуация с электроэнергией: графики отключений ДТЭК на 19 января

Свет сегодня будут отключать по графику.
В Киеве и Киевской области немного улучшилась ситуация с электроэнергией. Установленные "Укрэнерго" лимиты потребления позволяют 19 января проводить стабилизационные отключения света по графику.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Проверить график отключения в Киеве по вашему адресу можно на сайте ДТЭК Киевские электросети. Чтобы узнать, когда будет выключать электроэнергию, необходимо выбрать улицу и номер дома.
Для жителей Киевской области графики отключения света можно просмотреть по ссылке.
Напомним, четверг, Крещение, 19 января, в Украине будет теплым и в некоторых регионах дождливым. Вместо крещенских будет морозов 11-17 градусов тепла.
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