Учитывают опыт вторжения: в Киеве и области укрепляют фортификационные сооружения (фото)

Украинские защитники усиливают фортификационное оборудование районов и границ обороны Киева и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Усиление укреплений осуществляют на основных путях вероятного выдвижения оккупантов. Военные учитывают прошлый опыт начала вторжения. Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места укрытия и проживания личного состава.

Кроме того, устанавливаются долговременные огневые постройки для ведения оборонного боя. Общий вес одного такого сооружения – около 30 тонн. Она состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.

По словам военных, такая конструкция позволяет наносить оккупантам эффективное огневое поражение и гарантирует безопасность личного состава во время выполнения боевых задач.

В то же время в Минобороны не уточнили, связаны ли такие действия с ростом угрозы нового вторжения со стороны Беларуси.

Угроза нового нападения на Киев

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты могут снова попытаться атаковать украинскую столицу.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ в своих планах рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, оккупанты могут напасть либо на Волынь, либо на Киев.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключил возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев. Но для этого захватчикам нужно время.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия теоретически может атаковать Украину с севера, но у нее нет сил для этого.

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант отметил, что армия Беларуси очень слаба, у нее нет должной подготовки и многие ее оборудование уже передано России.