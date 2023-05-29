В Киеве и области снова воздушная тревога: не игнорируем

В Киеве и области, а также на Черниговщине вечером 29 мая снова объявили воздушную тревогу. Есть угроза ударов со стороны российских оккупантов

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Сирена прозвучала около 17:00.

По информации мониторинговых пабликов, есть угроза применения ракет с баллистической траекторией. Украинцев призывают серьезно отнестись к ракетной опасности и пройти к укрытиям.

Напомним, что последние сутки были максимально беспокойны для киевлян и жителей области. Ночью 29 мая в очередной раз произвела массированный обстрел Киева. Было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Однако уже около 11:00 29 мая оккупанты совершили новую атаку по столице. В результате падения обломков ракет в Подольском районе Киева был ранен человек.

В ночь на 29 мая на станциях киевского метрополитена от вражеских обстрелов скрывались более 9 тысяч горожан, из которых 1120 — дети. Это самое большое количество людей, находившихся ночью на станциях в течение текущего месяца. Во время дневного обстрела столицы в метрополитен пришли более 41 тысячи горожан.

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