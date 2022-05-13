В Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа

В Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа

В Киеве и области меняется время комендантского часа.

С воскресенья, 15 мая, в регионе комендантский час будет начинаться на час позже. Теперь он продлится с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Кроме того, с понедельника, 16 мая, общественный транспорт в Киеве будет работать дольше:

метрополитен – с 06:00 до 22:00;

наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

"Соблюдайте правила комендантского часа. А также не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается", — подчеркнул мэр Кличко.

Как сообщалось, в Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ: в ТРЦ Gulliver, в ТРЦ Respublika Park, в ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг "Украина". Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.

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