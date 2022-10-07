В Киеве и области сегодня будут раздаваться взрывы - ОВА

На территории области проводятся учения для саперов, поэтому может быть громко.
В Киеве и Киевской области 7 октября могут быть слышны взрывы. Жителей призывают сохранять спокойствие: на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводить учения для саперов.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Отмечается, что на сегодня запланирована отработка навыков по изъятию и ликвидации взрывоопасных предметов.
Кроме того, в Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, которые бросили российские оккупанты.
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам информации!" - подчеркнули в ОВА.
Напомним, вчера, 6 октября, мощный взрыв напугал жителей многих районов Киева. Он раздался около 12:20, после чего киевлянам поступило экстренное оповещение на телефон. Воздушная тревога объявлена не была. Позже стало известно, что произошло.
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