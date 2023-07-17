В Киеве и области прогнозируют опасные погодные явления: что известно

В регионе объявлен первый уровень опасности.

В Киеве и области во вторник, 18 июля, ожидается гроза, объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, опасные метеорологические явления ожидаются утром и днем.

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Также во вторник прогнозируют переменную облачность, преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет 16-21°, днем 23-28°; по Киеву ночью 19-21°, днем 26-28°.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров киевлянам необходимо обращаться в диспетчерскую УК Киевавтодор: 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО “Киевзеленстрой”: 044-272-40-18.

Также в случае падения деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). В случае травмы людей немедленно звоните по телефону 103.

Напомним, в Киеве начались военные учения. Военная администрация напоминает о строгом запрете на видео- и фотофиксацию передвижения военных и техники и обнародования таких материалов.

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