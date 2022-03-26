В Киеве и области отменили усиленный комендантский час — Кличко

Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.

В Киеве и области в воскресенье, 27 марта, не будет введен усиленный комендантский час.

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Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко и КГВА.

"Новая информация от военного командования: комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме — с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области, по решению военного командования, комендантское время снова будет усилено и продлится полтора суток.

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