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В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

УНІАН

ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

В воскресенье, 20 июня, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра продержится до конца суток.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области в течение ближайшего часа ожидаются сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-18 метров в секунду.

На время сильного ветра необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но в некоторых регионах ожидается жара в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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