В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что произошло

Сегодня, 13 декабря, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра.

До конца суток удержится туман, видимость 200–500 м.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области / Фото: Укргидрометцентр

Советы водителям и пешеходам

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

избегать резких маневров на дороге.

"Призываем водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим. А пешеходов – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. А в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы – фликеры", - просят в КГГА.

Прогноз погоды на 14 декабря.

В четверг будет облачно, ожидается мокрый снег и дождь. Местами гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью и днем 0-2° тепла.

Напомним, в Киеве подготовили передвижные котельные в случае критических повреждений энергосистемы.