В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что произошло

Жителей региона предупреждают об опасных метеоявлениях.
Сегодня, 13 декабря, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра.
До конца суток удержится туман, видимость 200–500 м.
Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Советы водителям и пешеходам
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- избегать резких маневров на дороге.
"Призываем водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим. А пешеходов – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. А в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы – фликеры", - просят в КГГА.
Прогноз погоды на 14 декабря.
В четверг будет облачно, ожидается мокрый снег и дождь. Местами гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью и днем 0-2° тепла.
Напомним, в Киеве подготовили передвижные котельные в случае критических повреждений энергосистемы.
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