В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что случилось

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый. В ближайшие часы с содержанием до конца дня в столичном регионе ожидается гроза.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Жителей Киева и области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Полезные контакты

В случае подтопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если упало дерево или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18. Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

Напомним, до 23 мая в Киеве и области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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