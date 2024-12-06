В Киеве и области объявлен первый уровень опасности

Из-за погоды предупреждается о нарушении движения транспорта.
В Киеве и области объявили первый уровень опасности 6 декабря из-за опасных метеорологических явлений.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Укргидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и по Киеву.
"В ближайший час, с удержанием до конца суток 6 декабря гололед, на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", — говорится в заявлении.
Отмечается, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.
К слову, синоптик Игорь Кибальчич рассказал о прогнозе погоды на декабрь и сообщил, когда наступит настоящая зима.
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