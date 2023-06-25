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В Киеве и области объявили первый уровень опасности: что произошло

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Киеве и области объявили первый уровень опасности: что произошло

В Киеве и области объявили первый уровень опасности на 25 июня / Фото: pixabay.com

Грозы и ливни в столице и области ожидаются до конца этих суток.

Жителей Киева и области предупреждают о первом уровне опасности 25 июня из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Днем 25 июня - значительный дождь, гроза. И уровень опасности — желтый", — говорится в сообщении.

Отмечается, что грозы и ливни ожидаются до конца суток.

Напомним, по данным Украинского гидрометеоцентра, в воскресенье, 25 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных областях возможны небольшие дожди, грозы. В центральных регионах местами сильные дожди, местами град.

В Киеве и области был объявлен первый уровень опасности на 25 июня. ФОТО: Украинский гидрометеоцентр / ©
В Киеве и области был объявлен первый уровень опасности на 25 июня. ФОТО: Украинский гидрометеоцентр

Добавим, что синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. По их прогнозам, дожди будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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Дата публикации
Просмотры
2429
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